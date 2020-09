Leicester denkt an Tah: Nächster Bayer-Abgang?

Leicester City beschäftigt sich mit der Verpflichtung von Jonathan Tah von Bayer Leverkusen. Laut dem italienischen ‚Sky‘-Journalisten Fabrizio Romano befinden sich die Foxes zurzeit auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Gespräche sollen bereits laufen.

Erste Wahl ist Tah beim Premier League-Klub aber offenbar nicht. Der Wunschspieler des LCFC sei Wesley Fofana von der AS St. Étienne. Für den 19-jährigen Innenverteidiger habe Leicester bereits ein Angebot von 29 Millionen Euro abgegeben. Sollten die Bemühungen scheitern, würde Tah wohl stärker in den Fokus rücken.

Nur noch Ersatz

Die Leverkusener würden dem 24-Jährigen bei einem passenden Angebot wohl keine Steine in den Weg legen. Tah verlor in der vergangenen Rückrunde seinen Stammplatz an Edmond Tapsoba. Mit den potenziellen Millioneneinnahmen hätte die Werkself genug Geld, um einen Innenverteidiger mit starkem linken Fuß zu verpflichten.

Nach einem solchen fahnden die Verantwortlichen zurzeit auf dem Transfermarkt. An Benoît Badiashile von der AS Monaco zeigen die Leverkusener Interesse, konnten sich den 19-Jährigen – zumindest bisher – aber nicht leisten. Tah-Millionen würden dieses oder ähnliche Unterfangen wohl erleichtern. Mit einem Verbleib des noch bis 2023 gebundenen Nationalspielers würde sich Bayer aber wohl auch zufrieden zeigen.