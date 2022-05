Neuer Linksverteidiger für Hannover?

Hannover 96 hat offenbar einen neuen Linksverteidiger an der Angel. Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, befinden sich die Niedersachsen in fortgeschrittenen Gesprächen mit Brooklyn Ezeh. Der 20-Jährige steht noch bis Saisonende bei Drittligist Viktoria Berlin unter Vertrag.

Für die Berliner war Ezeh, der in der Jugend vom Hamburger SV und Schalke 04 ausgebildet wurde, in zwölf Drittligapartien an fünf Treffern direkt beteiligt. Bei Hannover könnte Ezeh Niklas Hult (32) beerben, dessen Kontrakt ausläuft.