Beste-Entscheidung gefallen

Jan-Niklas Beste hat sich für einen Winter-Verbleib beim 1. FC Heidenheim entschieden. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Flügelstürmer sämtliche Anfragen abgelehnt. In Heidenheim wiederum wolle man den Vertrag des 25-Jährigen über 2025 hinaus verlängern. Im Falle eines Sommertransfers müssten mögliche Abnehmer eine Ablöse in Höhe von zehn bis 15 Millionen Euro auf den Tisch legen.

Der ehemalige Werderaner hat sich in dieser Bundesligasaison einen Namen gemacht. Bei den Heidenheimern zählt der Linksfuß zu den absoluten Leistungsträgern. In dieser Spielzeit steuerte Beste 14 Torbeteiligungen in 15 Spielen bei.