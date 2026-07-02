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Bundesliga

Manzambi-Preis explodiert

Johan Manzambi ist eines der spannendsten Talente bei der aktuell laufenden Weltmeisterschaft. Das zeigt sich auch bei den Ablösevorstellungen des SC Freiburg.

von Tristan Bernert - Quelle: Sky
1 min.
Johan Manzambi im Trikot der Schweiz @Maxppp

Interessierte Klubs müssen bei Johan Manzambi tief in die Tasche greifen. Während englische Medien die potenzielle Ablöse für das Juwel des SC Freiburg zuletzt mit 55 Millionen Euro bezifferten, berichtet ‚Sky‘ nun von einer Preisvorstellung von bis zu 70 Millionen.

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Wenig überraschend haben auch Manzambis starke Leistungen bei der Weltmeisterschaft damit zu tun. Schließlich kann der 20-jährige Schweizer nach drei Spielen schon drei Tore und einen Assist vorweisen. Leistungen, die finanzstarke Klubs aufmerksam machen.

Am heißesten scheint aktuell das Interesse von Newcastle United zu sein. Nach dem Verkauf von Anthony Gordon (25/FC Barcelona) für 80 Millionen und dem sich anbahnenden Transfer von Sandro Tonali (26/Tottenham Hotspur) für über 100 Millionen sind die Magpies auf der Suche nach Verstärkungen. Für Manzambi wäre genug Geld vorhanden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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