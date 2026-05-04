Polanski reagiert auf Gladbach-Kritik

Eugen Polanski will nichts von der zuletzt kursierenden Kritik an seiner Arbeit wissen. „Irgendwann habe ich aufgehört, die Presse zu verfolgen. Es werden so viele Halbwahrheiten erzählt. Wichtig ist zu wissen, was in der Kabine passiert. Wichtig ist, die richtigen Schlüsse aus der Saison zu ziehen und alles korrekt einzuordnen. Ich mache sicher nicht alles richtig, aber auch nicht alles falsch“, wurde der Gladbach-Coach nach dem gestrigen 1:0-Sieg über Borussia Dortmund und dem damit einhergehenden Klassenerhalt deutlich.

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Im September 2025 hatte Polanski am Niederrhein zunächst interimsmäßig für Gerardo Seoane übernommen, kurz darauf folgte die Festanstellung bis 2028. Ende April berichtete die ‚Bild‘, dass einige Verantwortliche nicht mehr von dem aktuellen Weg überzeugt sind. Zudem soll es innerhalb des Trainerteams geknirscht haben. Polanski weiter: „Wir haben vor dem Spiel aus fünf Partien viermal nicht verloren, aber alle haben nur darüber geredet, dass wir fünfmal nicht gewonnen haben. Wichtig ist zu wissen, dass die Mannschaft es kann und wir uns dafür jetzt belohnt haben.“