VfB-Tor: Zwei neue Kandidaten, eine Priorität

Wer hütet in der kommenden Spielzeit den Kasten des VfB Stuttgart? Dem ‚kicker‘ zufolge ist nach wie vor das favorisierte Szenario der Schwaben, Leihkeeper Alexander Nübel über den Sommer hinaus in Bad Cannstatt zu halten. Ob sich der VfB mit dem regulären Arbeitgeber FC Bayern arrangieren kann, sei jedoch „eher fraglich“.

Deshalb hat man in Stuttgart noch weitere Kandidaten auf dem Zettel. Zwei davon stehen derzeit in der Premier League unter Vertrag. Eine Spur führt laut ‚kicker‘ zu Odysseas Vlachodimos, einem Stuttgarter Eigengewächs, das 2016 auszog und bei Panathinaikos landete. In Athen und anschließend bei Benfica Lissabon avancierte der heute 29-Jährige zur Nummer eins und sammelte reichlich internationale Erfahrung.

Es folgte im vergangenen Sommer der Sprung nach England zu Nottingham Forest. Dort kommt Vlachodimos allerdings nicht über den Status des Reservekeepers hinaus und will trotz eines Vertrags bis 2027 schon wieder das Weite suchen. Mehrere Vereine aus dem europäischen Ausland sind dran – offenbar auch der VfB.

Aktuell ebenfalls kein Stammspieler ist Stefan Ortega bei Manchester City – das allerdings war beim Wechsel von Arminia Bielefeld zu den Skyblues vor bald zwei Jahren absehbar. Dauerhaft gibt es kein Vorbeikommen an Platzhirsch Ederson (30). Stuttgart könnte für Ortega eine Option werden, als Nummer eins in die Bundesliga zurückzukehren. Sein Vertrag bei City endet im Sommer 2025.