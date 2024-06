Klub erhält Zuschlag: Ouédraogo vor Bundesliga-Wechsel

Die Transfer-Odyssee von Assan Ouédraogo hat offenbar ein lang ersehntes Ende gefunden. In den vergangenen Wochen und Monaten buhlten zahlreiche europäische Topklubs um die Dienste des Youngsters aus den Reihen des FC Schalke 04. Nun hat sich ein Vertreter aus der Bundesliga durchgesetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Zuschlag geht laut ‚Sky‘ an RB Leipzig. Dem Bericht zufolge entschied sich der 18-jährige Mittelfeldspieler für einen Wechsel zu den Sachsen. Nun müssen lediglich letzte Details geklärt werden. RB werde die Ausstiegsklausel ziehen und dementsprechend zehn Millionen Euro nach Gelsenkirchen überweisen. Der U17-Nationalspieler stand unter anderem auch beim FC Bayern auf dem Zettel.

Lese-Tipp

Topklubs abgewehrt: Sesko unterschreibt neuen Leipzig-Vertrag

In Leipzig soll Ouédraogo zunächst für die Profi-Mannschaft eingeplant sein und die Vorbereitung zur neuen Saison mit den Stars um Benjamin Sesko, Dani Olmo, Loïs Openda und Co. absolvieren. Wie es danach für das Ausnahmetalent weitergeht, bleibt abzuwarten. Ob eine Leihe infrage kommt, steht Stand jetzt noch in den Sternen.