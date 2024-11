Reus schließt Europa-Rückkehr aus

Marco Reus schließt aus, dass er nach dem Saisonende in der MLS für eine Stippvisite nach Europa zurückkehren wird. Auf die Frage von ‚Sport1‘, ob er über einen Kurzvertrag in Europa nachdenkt, stellt der Profi von Los Angeles Galaxy klar: „Nee, also bis die neue Saison beginnt ist dann nicht mehr allzu lang, wenn du wirklich ins Finale einziehst. Das ist am 7. Dezember und dann fängst du relativ früh im Januar wieder an. Von daher gilt es dann einfach, mit der Familie noch ein bisschen Zeit zu verbringen, Urlaub zu machen, die eigene Familie zu Hause zu besuchen und Freunde wiederzusehen.“

Reus wäre nicht der erste MLS-Legionär, der die spielfreie Zeit im Winter nutzt, um nochmal die Schuhe in einer europäischen Topliga zu schnüren. Als David Beckham ebenfalls in Los Angeles für Galaxy aktiv war, ließ er sich zweimal zu Beginn des Kalenderjahres nach Italien verleihen, um für den AC Mailand aufzulaufen. Ein Modell, das für Reus nicht infrage kommt. Im Sunshine-State steht der 35-Jährige noch bis Ende 2026 unter Vertrag.