Juve: Nedved gibt Update zu Dybala

Pavel Nedved hat bestätigt, dass die Verlängerung von Paulo Dybala bei Juventus Turin vor dem Vollzug steht. „Wir sind an einem sehr guten Punkt“, so Juves Vize-Präsident am Rande der heutigen Aktionärsversammlung, „lasst uns noch einen Moment warten und die Sache abschließen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Längst deutet alles auf Dybalas langfristige Verlängerung hin. Stand jetzt läuft sein Vertrag im Juni aus, das dürfte sich jedoch zeitnah ändern. Mit vier Toren und drei Vorlagen in bislang acht Saisonspielen gehört der argentinische Angreifer auch in dieser Spielzeit zu den wichtigsten Akteuren in der Offensive der Bianconeri.