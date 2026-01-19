BVB: Hertha träumt von Kabar

Borussia Dortmund könnte in der 2. Bundesliga einen Abnehmer für Linksverteidiger Almugera Kabar gefunden haben. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Hertha BSC an einer Leihe des 19-Jährigen interessiert ist. Kabar wiederum poche auf einen festen Transfer.

Hierfür haben der VfL Wolfsburg und der Hamburger SV bereits angeklopft, die Gespräche mit dem HSV sollen sogar schon weit fortgeschritten sein. Kabar hatte erst vor einem Jahr einen bis 2028 datierten Vertrag in Dortmund unterschrieben, kommt unter Niko Kovac aber nicht zum Zug. Deshalb sucht der Youngster im Winter nach einem Ausweg.