Said El Mala hat am heutigen Dienstag nicht an den Trainingseinheiten der deutschen Nationalmannschaft teilgenommen. Der 20-jährige Angreifer des 1. FC Köln fehlte laut ‚Sky‘ aus Gründen der Belastungssteuerung.

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Bundestrainer Jürgen Klopp arbeitete zum Start der Vorbereitung auf die zwei abschließenden Gruppenspiele in der Nations League somit zunächst nur mit 23 Spielern zusammen. Das DFB-Team muss am Freitag (20:45 Uhr) auswärts in Serbien ran, das Heimspiel gegen die Niederlande folgt am Montag (20:45 Uhr).