Positive Gespräche: Der Favorit bei Thuram

Marcus Thuram könnte zeitnah nach Frankreich zurückkehren. Der ‚L’Équipe‘ zufolge haben der 25-Jährige und Paris St. Germain in den vergangenen Tagen „sehr positive“ Gespräche geführt. In den vergangenen Stunden habe die Personalie an Fahrt gewonnen.

PSG-Kaderplaner Luís Campos sehe in dem Angreifer das fehlende Puzzlestück für die Offensive des Nobelklubs. Gut für die Pariser: Laut der Sportzeitung reizt den Rechtsfuß die Aufgabe am Eiffelturm. Dessen ungeachtet wolle sich der scheidende Profi von Borussia Mönchengladbach noch etwas Zeit mit seiner Entscheidung lassen.

Gegenüber Bekannten soll der Sohn von Weltmeister Lilian Thuram jedoch bereits zum Ausdruck gebracht haben, dass er einen Wechsel zum französischen Branchenprimus priorisiert. Kylian Mbappé (24), der mit dem Gladbacher befreundet ist, soll demzufolge auch schon versucht haben, den zehnfachen Nationalspieler von einem Engagement an der Seine zu überzeugen.