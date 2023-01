Götze trifft DFB-Entscheidung

Mario Götze von Eintracht Frankfurt würde auch in Zukunft weiterhin für die Nationalmannschaft spielen, sollten seine Dienste gefragt sein. Gegenüber der ‚Bild‘ erklärt der 30-Jährige: „Wenn Hansi Flick mich anruft und fragt, bin ich dabei. Es ist natürlich ein großes Turnier und es wäre superschön. Aber der Fußball ist sehr schnelllebig. Ich habe die WM mitgenommen. Ich freue mich, wenn da noch mehr kommt.“

Doch dem Frankfurter zufolge müssen die Rahmenbedingungen stimmen: „Aber es muss in den Kontext passen mit Trainer, mit Mannschaft und mit meiner Leistung. Klar hat man das Ziel, 2024 zu spielen. Am Ende entscheidet aber die Perfomance auf dem Platz. Man muss jeden Monat abliefern, damit man zur Nationalmannschaft gehört.“ Bei der WM in Katar stand Götze zwar im Kader, kam jedoch nur zu zwei Kurzeinsätzen.

