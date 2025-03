Juventus: Neuer Trainer in der Hinterhand

Juventus Turin ist offenbar für den Fall der Entlassung von Thiago Motta gerüstet. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, ist Roberto Mancini bereit, den italienischen Rekordmeister bis Saisonende zu übernehmen – sofern für den Fall der Qualifikation für die Champions League eine Weiterbeschäftigung vereinbart wird.

Motta ist nach großem Misserfolg in den vergangenen Wochen angezählt. Das Spiel gegen den FC Genua am 29. März könnte sein letztes für die Alte Dame sein. Aktuell belegt man Tabellenplatz fünf in der Serie A. Mancini wiederum musste im Oktober als Nationaltrainer von Saudi-Arabien abtreten und ist seither ohne Job. Italiens Europameister-Coach von 2021 war in seiner Kindheit Juventus-Fan und ist laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ daher ganz verrückt nach der Idee, die Bianconeri künftig anzuführen.