Reyna: „Dortmund keine Durchgangsstation“

Giovanni Reyna sieht seine Zukunft bei Borussia Dortmund. „Ich bin gerade sehr, sehr glücklich hier, das allein zählt. Dortmund ist keine Durchgangsstation. Sondern ein Klub, der um Titel kämpft“, sagt das 17-jährige Top-Talent der ‚Bild‘.

Offensivspieler Reyna war 2019 aus seiner US-amerikanischen Heimat nach Dortmund gekommen. Bislang bestritt er 18 Profieinsätze (ein Tor, zwei Vorlagen), seine Aussichten auf einen Startelfplatz zu Saisonbeginn sind gut.

„Es macht richtig Spaß“

„Mit Jadon (Sancho, Anm. d. Red.) und Erling (Haaland) macht es richtig Spaß, auf dem Platz zu wirbeln. Im Champions-League-Spiel gegen Paris haben wir am Ende den Sturm gebildet und 2:1 gewonnen. Zwei 19-Jährige und ein 17-Jähriger – das war schon ziemlich cool. Das allein kann den Verein schon stolz machen. Weil es genau das war, wofür er steht“, schildert Reyna weiter.

Der Rechtsfuß ist derzeit noch bis 2021 vertraglich an den BVB gebunden. Eine Verlängerung bis 2023 ist jedoch schon vorverhandelt und tritt in Kraft, sobald Reyna am 13. November volljährig wird. Es scheint also, als hätte der BVB noch einige Jahre Spaß am gebürtigen Engländer.