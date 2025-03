Nach England-Aus: Branthwaite mit Wechselwunsch

Jarrad Branthwaite wird nach seiner Nichtberücksichtigung von Thomas Tuchel für dessen ersten England-Kader wohl über seine Zukunft beim FC Everton nachdenken. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, hat das Aus unter Tuchel beim Nationalspieler, der sein einziges Länderspiel im Juni 2024 noch unter Vorgänger Gareth Southgate bestritt, den Wunsch nach einer Luftveränderung geweckt. Everton rechnet ohnehin mit lukrativen Angeboten für sein Eigengewächs, das noch einen bis 2027 gültigen Vertrag an der Merseyside besitzt. Branthwaite will den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und aus dem Abstiegskampf zu einem Klub mit Titelambitionen wechseln.

Vor allem Manchester United hatte im vergangenen Sommer intensiv um den 22-Jährigen gebuhlt, war sich dem Vernehmen nach sogar einig mit dem Spieler. Die Toffees ließen den Deal am Ende jedoch platzen, da die Ablöseforderung von umgerechnet rund 84 Millionen Euro nicht erfüllt wurde. Zuletzt hieß es, dass im kommenden Sommer immerhin noch 60 Millionen Euro fällig werden. Nach wie vor zählen die Red Devils zu den Hauptinteressenten, sportlich kann das Team von Trainer Rúben Amorim aber wenig überzeugen. Der FC Liverpool, Manchester City und Tottenham Hotspur gehören zu den Vereinen, die Branthwaite in dieser Saison beobachtet haben, ebenso Real Madrid.