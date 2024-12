Innenverteidiger gesucht: Wolfsburg wildert in der Ligue 1

Zwar stellt der VfL Wolfsburg mit 32 eigenen Treffern die aktuell viertbeste Offensive der Liga und offenbart somit ein großes Potenzial, das in Ralph Hasenhüttls Kader steckt, doch die Verteidigung der Wölfe zeigte sich in den bisherigen 15 Partien häufig anfällig. 28 Gegentore stehen in der Bilanz – nur vier Teams kassierten mehr. Kaum überraschend also, dass nun im Abwehrverbund nachgelegt werden soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato haben die Niedersachsen dabei ein Auge auf Lilian Brassier geworfen. Der 1,86 Meter große Innenverteidiger ist im vergangenen Sommer vom französischen Überraschungsteam Stade Brest zunächst leihweise zu Olympique Marseille gewechselt, um an der Côte d’Azur den nächsten Karriereschritt zu gehen. OM besitzt eine Kaufoption für den 25-Jährigen.

Opfer der Systemumstellung bei OM

In Marseille läuft es für Brassier jedoch nach einem guten Start in die Saison nicht mehr. An den ersten Spieltagen war der Linksfuß noch gesetzt, lief sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Abwehrseite auf. Seitdem Trainer Roberto De Zerbi jedoch einen Systemwechsel von einer Vierer- zur Dreierkette vorgenommen hat, ist der Franzose meist außen vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wolfsburg wittert nun seine Chance und hat Brassier ganz oben auf seine Liste gesetzt. Der aktuelle Tabellenelfte der Bundesliga ist bei seinem Interesse jedoch nicht allein. Auch Leicester City, der FC Villarreal, OGC Nizza sowie mindestens ein weiterer Verein aus der Ligue 1, dessen Name bisher nicht durchgesickert ist, haben ebenfalls Interesse an dem ehemaligen U20-Nationalspieler.