Per Leihe: Darmstadt gibt Angreifer ab

Filip Stojilkovic möchte Darmstadt 98 den Rücken kehren und nach Serbien wechseln. Wie die ‚Bild‘ berichtet, schließt sich der 24-Jährige zeitnah OFK Belgrad an. Der Schweizer Mittelstürmer wird demzufolge zunächst für eine Saison verliehen, Belgrad sichert sich jedoch eine Kaufoption für den ehemaligen U21-Nationalspieler. Der späte Wechsel ist noch möglich, da das Transferfenster in Serbien bis zum 13. September geöffnet ist.

Stojilkovic war im Januar 2023 für zwei Millionen Euro vom FC Sion ans Böllenfalltor gewechselt, konnte sich in Darmstadt jedoch nicht nachhaltig durchsetzen. In 24 Spielen für die Lilien erzielte der Angreifer drei Treffer. In der vergangenen Rückrunde war der Rechtsfuß an den 1. FC Kaiserslautern verliehen. Sein Kontrakt in Darmstadt läuft noch bis 2027.