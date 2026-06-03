Leipzig gibt Jäkel ab

RB Leipzig und Frederik Jäkel gehen endgültig getrennte Wege. Eintracht Braunschweig hat die Verpflichtung des 25-jährigen Innenverteidigers bekanntgegeben. Bis 2028 bindet sich Jäkel an den Zweitligisten aus Niedersachsen.

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Schon in der abgelaufenen Spielzeit gehörte Jäkel auf Leihbasis zum Kader der Braunschweiger. Am zweiten Spieltag zog sich der Abwehrspieler allerdings eine Kreuzbandverletzung zu und fiel die gesamte Saison aus.