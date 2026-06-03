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Leipzig gibt Jäkel ab

von Dominik Schneider - Quelle: eintracht.com
Frederik Jäkel bei der Teamvorstellung @Maxppp

RB Leipzig und Frederik Jäkel gehen endgültig getrennte Wege. Eintracht Braunschweig hat die Verpflichtung des 25-jährigen Innenverteidigers bekanntgegeben. Bis 2028 bindet sich Jäkel an den Zweitligisten aus Niedersachsen.

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Schon in der abgelaufenen Spielzeit gehörte Jäkel auf Leihbasis zum Kader der Braunschweiger. Am zweiten Spieltag zog sich der Abwehrspieler allerdings eine Kreuzbandverletzung zu und fiel die gesamte Saison aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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