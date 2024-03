DFB-Nominierung: Klare Tendenz bei Pavlovic – Koch mit dabei?

In knapp zwei Wochen bestreitet die DFB-Elf die letzten beiden Freundschaftsspiele gegen Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März) vor der diesjährigen Heim-EM. Am kommenden Donnerstag gibt Julian Nagelsmann seinen Kader bekannt.

Gut möglich, dass dann anders als zuvor geplant auch Aleksandar Pavlovic (19) mit dabei ist. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat das Interesse des serbischen Verbands für ein Umdenken beim Bundestrainer gesorgt. Die Tendenz gehe dahin, dass der defensive Mittefeldspieler vom FC Bayern nominiert werde. Eine nachvollziehbare Entscheidung.

Bei Koch alles klar?

Auch Robin Koch (27) winkt ein Einsatz mit dem Adler auf der Brust. Das berichtet ‚Sport1‘. Dem Bezahlsender zufolge wird der Innenverteidiger in Diensten von Eintracht Frankfurt Teil des Nagelsmann-Kaders sein. Seit knapp drei Jahren wurde der 1,91 Meter große Abwehrmann nicht mehr für das DFB-Team berücksichtigt.

Im Anschluss an den gestrigen 3:1-Heimsieg der Eintracht über die TSG Hoffenheim ließ Koch bereits durchblicken: „Ja, also wir haben gesprochen. Ich weiß schon, ob ich dabei bin oder nicht. Ihr werdet dann schon in ein paar Tagen erfahren, ob ich dabei bin – oder eben nicht.“