DFB-Nominierung: Serbien kämpft um Pavlovic

Beim jüngsten Champions League-Sieg des FC Bayern über Lazio Rom (3:0) zeigte Aleksandar Pavlovic eine herausragende Vorstellung, die FT mit der Bestnote belohnte. Nicht wenige wünschen sich den Shootingstar im Dress der deutschen Nationalelf. Bei den anstehenden Freundschafsspielen plant Julian Nagelsmann allerdings noch nicht mit dem defensiven Mittelfeldspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stattdessen winkt Pavlovic eine Nominierung für die U21. Eine Laufbahn für den DFB ist damit aber nicht automatisch vorgezeichnet. Auch der serbische Verband kämpft weiterhin um den 19-Jährigen. „Das Gespräch war für beide Seiten konstruktiv und direkt. Es besteht kein Zweifel daran, dass wir ihn in der Profimannschaft sehen und dass der Plan war, ihn für die Spiele im März einzuberufen“, lässt sich Nationalmannschaftsdirektor Stevan Stojanovic auf der Verbandswebsite zitieren.

Lese-Tipp

FC Bayern: Der Stand bei Musiala

Und weiter: „Uns wurde gesagt, dass Aleksandar im Moment keine endgültige Entscheidung treffen will, nicht vor dem Ende der Europameisterschaft in Deutschland. Das verstehen wir. Wir werden ihn weiter beobachten und mit ihm in Kontakt bleiben. Am Ende werden wir sehen, wie es ausgeht. Wir […] hoffen, dass er ab Herbst das serbische Trikot tragen wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Keine EM für Pavlovic?

Für Serbien würde Pavlovic demzufolge nicht bei der EM zum Einsatz kommen. Dem Vernehmen nach möchte sich der gebürtige Münchner ohnehin bei der deutschen U21 beweisen, um sich für das Heimturnier im Sommer zu empfehlen. Kann es sich Nagelsmann erlauben, auf einen spiel- und zweikampfstarken Sechser wie Pavlovic zu verzichten?