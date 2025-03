Mike Büskens könnte in den Profifußball zurückkehren. Der 57-Jährige, der mit der SpVgg Greuther Fürth und dem FC Schalke 04 jeweils in die Bundesliga aufgestiegen ist, sagt gegenüber der ‚WAZ‘: „Da gibt es zwischendurch diese Momente, in denen man Interesse weckt. Da überlegt man: Das ist das, was ich liebe, meine Leidenschaft. Klar vermisse ich das.“ Die Zeit von Büskens bei den Königsblauen endete im Mai 2024 nach vielen intensiven Jahren relativ jäh.

Auch deshalb kann er sich aktuell eine Rückkehr zu seinem Herzensklub nicht vorstellen: „Ich möchte nicht mehr abhängig sein von Leuten, die die Kabine nicht verstehen und innerhalb von 20 Sekunden sagen können, dass es das jetzt war. Das ist es nicht, was ich suche“, übt er Kritik an der Vereinsführung. Aktuell erfüllen den gebürtigen Düsseldorfer einige soziale Projekte.