Hertha: Dárdai-Rückkehr steht bevor

Palko Dárdai trägt in Kürze wieder das Trikot von Hertha BSC. Eine Einigung mit dem FC Fehérvár ist laut ‚Bild‘ am vergangenen Sonntag erfolgt, eine niedrige sechsstellige Ablöse fließt demzufolge nach Ungarn. Der 24-jährige Offensivspieler sei nun bereits in Berlin und soll noch am heutigen Montag die letzten Formalitäten seines Wechsel abarbeiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den ältesten der Söhne von Hertha-Coach Pál Dárdai ist es eine Rückkehr nach zweieinhalb Jahren. Im ersten Anlauf konnte sich Dárdai – im Gegensatz zu seinem Bruder Márton (21) – nicht bei den Hertha-Profis durchsetzen. Mit dem jüngsten Bruder Bence (17) sind in Kürze gleich vier Mitglieder der Dárdai-Familie Teil des Kaders.

Lese-Tipp

Hertha BSC: Daran hakt der Demme-Deal