Heidenheims Bester: Dinkci reif für die Nationalmannschaft?

„Ich habe seine Entwicklung sowohl in Bremen als auch nun in Heidenheim sehr aufmerksam verfolgt und bin überzeugt, dass er das Zeug hat, auch den Sprung in die türkische Nationalmannschaft zu schaffen“, sagt Stefan Kuntz, Ex-Trainer der Türkei, gegenüber dem ‚kicker‘ über Eren Dinkci. Der 60-Jährige hätte den Flügelspieler, wäre er nicht entlassen worden, für die kommenden Länderspieler der Türkei nominiert.

Die Lobeshymne von Kuntz kommt nicht von ungefähr. Beim 1. FC Heidenheim gehört Dinkci zu den stärksten Akteuren, war wettbewerbsübergreifend in sechs Partien an ebenso vielen Treffern direkt beteiligt (fünf Tore, eine Vorlage). Eine herausragende Quote. Passend dazu: In keiner Profisaison gelangen dem 21-Jährigen mehr Scorer.

Als Nationalspieler zu Werder?

Im Team von Trainer Frank Schmidt ist Dinkci gesetzt, stand in allen Einsätzen des FCH in der Startelf. Für den Bundesliga-Aufsteiger zahlt sich die – Stand jetzt – vorübergehende Zusammenarbeit aus. Ab der kommenden Spielzeit soll der Rechtsfuß dann aber im Trikot des SV Werder Bremen brillieren. Clemens Fritz, Leiter des Lizenzbereichs bei den Grün-Weißen, bestätigte bereits, dass man am Osterdeich mit dem gebürtigen Bremer plant.

Auch Dinkci selbst deutete bereits an, dass er gerne bei Werder durchstarten würde: „Fest steht, dass Werder immer in meinem Herzen sein wird. Ich liebe den Verein und die Fans – und natürlich die Stadt. Ich wurde in Bremen geboren, meine Familie und Freunde leben dort. Das ist meine Heimat, und das wird sich niemals ändern.“

Die Liaison zwischen dem Senkrechtstarter und den Brenzstädtern wird im Sommer also aller Voraussicht nach ihr Ende finden. Sollte sich Dinkci bis dahin zum A-Nationalspieler entwickelt und weiter abgeliefert haben, werden die Heidenheimer den Verlust ihres Torgaranten aber wohl auch mit einem lachenden Auge sehen können.