Bochum verkündet elf Abgänge
Beim morgigen Zweitliga-Heimspiel gegen Hannover 96 (13 Uhr) verabschiedet der VfL Bochum elf Spieler. Der Ruhrpottklub teilt mit, dass Marcel Sobottka (32), Romario Rösch (26), Callum Marshall (21), Kjell Wätjen (20), Farid-Alfa Ruprecht (20), Francis Onyeka (19), Leandro Morgalla (21), Kevin Vogt (34), Noah Loosli (29), Erhan Masovic (27) und Matus Bero (30) den Verein nach der Saison verlassen werden.
Die Verträge von Bero, Masovic, Rösch, Loosli und Sobottka laufen aus. Darüber hinaus kehren die Leihspieler Onyeka, Alfa-Ruprecht (beide Bayer Leverkusen), Marshall (West Ham United), Wätjen (BVB) und Morgalla (RB Salzburg) zu ihren Stammvereinen zurück, Vogt beendet seine Karriere. Ob Loosli und Marshall den Verein endgültig verlassen, ist der ‚WAZ‘ zufolge noch nicht final geklärt. Bei beiden bestehe noch Resthoffnungen auf einen Verbleib.
