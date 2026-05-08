Offiziell 2. Bundesliga

Bochum verkündet elf Abgänge

von Lukas Weinstock - Quelle: vfl-bochum.de | WAZ
@Maxppp

Beim morgigen Zweitliga-Heimspiel gegen Hannover 96 (13 Uhr) verabschiedet der VfL Bochum elf Spieler. Der Ruhrpottklub teilt mit, dass Marcel Sobottka (32), Romario Rösch (26), Callum Marshall (21), Kjell Wätjen (20), Farid-Alfa Ruprecht (20), Francis Onyeka (19), Leandro Morgalla (21), Kevin Vogt (34), Noah Loosli (29), Erhan Masovic (27) und Matus Bero (30) den Verein nach der Saison verlassen werden.

VfL Bochum 1848
Die Verträge von Bero, Masovic, Rösch, Loosli und Sobottka laufen aus. Darüber hinaus kehren die Leihspieler Onyeka, Alfa-Ruprecht (beide Bayer Leverkusen), Marshall (West Ham United), Wätjen (BVB) und Morgalla (RB Salzburg) zu ihren Stammvereinen zurück, Vogt beendet seine Karriere. Ob Loosli und Marshall den Verein endgültig verlassen, ist der ‚WAZ‘ zufolge noch nicht final geklärt. Bei beiden bestehe noch Resthoffnungen auf einen Verbleib.

2. Bundesliga
Bochum
Kevin Vogt
Matúš Bero
Marcel Sobottka
Callum Marshall
Kjell-Arik Wätjen
Farid Alfa-Ruprecht
Noah Loosli
Erhan Mašović
Romario Steffen Rösch
Leandro-Noel Morgalla
Francis-Ikechukwu Onyeka

