Ronaldo zurück nach Italien?

Trotz öffentlicher und gegenseitiger Bekenntnisse, an einem Strang ziehen zu wollen, ist klar, dass Cristiano Ronaldo keine langfristige Zukunft mehr bei Manchester United hat. Im Winter-Transferfenster will CR7 einen neuen Anlauf starten, um das Old Trafford zu verlassen.

Interesse an einer Verpflichtung bekundet laut Informationen der ‚Sun‘ die SSC Neapel. Und auch Ronaldo kann sich einen Wechsel nach Süditalien vorstellen, berichtet das britische Boulevardblatt. In der Serie A hatte der 37-Jährige bereits von 2018 bis 2021 für Juventus Turin gespielt.

Knackpunkt Gehalt

Auch bei Arsenal und Newcastle habe man sich umgehört, das Premier League-Duo soll aber abgewunken haben. Die ‚Sun‘ zitiert einen Insider: „Beide Vereine machen sich Sorgen über die Auswirkungen, die seine Ankunft auf ihre Vereine haben könnte.“

Für den Januar sei „das wahrscheinlichste Ziel Italien. Napoli war im Sommer an Ronaldo interessiert und ist es immer noch. Aber es wird darauf ankommen, ob der Verein die horrenden Gehaltsforderungen erfüllen kann.“

Die Ablöse dagegen dürfte für die Neapolitaner ein halbes Jahr vor Vertragsende zu stemmen sein. Als weitere Ronaldo-Interessenten wurden zuletzt auch der FC Chelsea und Paris St. Germain gehandelt.