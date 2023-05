„Finaler Schritt“: Bellingham-Transfer nächste Woche fix?

Real Madrid will hinter den Transfer von Jude Bellingham in Kürze einen Haken machen. Die Königlichen, berichtet Fabrizio Romano, sind bereit, den „Matchball“ in der anstehenden Woche zu verwandeln, der „finale Schritt“ stehe an.

Zu klären gebe es mit Borussia Dortmund noch die genaue Struktur der Bonuszahlungen. Als Sockelablöse sollen 100 Millionen Euro fließen – das deckt sich mit einem Bericht der ‚Marca‘ vom Freitag. Insgesamt hofft der BVB dem Vernehmen nach auf 140 bis 150 Millionen Euro.

Bellingham soll nach der wahrscheinlichen Einigung einen Vertrag bis 2029 unterschreiben. Für den BVB ein großer Verlust, aber auch ein finanzieller Gewinn. Vor knapp drei Jahren war der heute 19-jährige Mittelfeldspieler vom englischen Zweitligisten Birmingham City gekommen. Der Preis damals: 25 Millionen Euro.