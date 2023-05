Medien: Einigung im Bellingham-Poker

Real Madrid hat im Poker um die Dienste von Mittelfeldspieler Jude Bellingham offenbar die nächste Hürde weitestgehend übersprungen. Die spanische ‚Marca‘ berichtet von einer grundsätzlichen Einigung zwischen den Königlichen und Borussia Dortmund. Letzte Eckpunkte müssen demzufolge noch ausgehandelt werden, doch die Richtung ist eindeutig.

Bei einem Besuch der Real-Verantwortlichen in Deutschland hätten beide Klubs die Weichen gestellt. Als Sockelablöse nennt Spaniens größte Sportzeitung eine Summe von 100 Millionen Euro, die über diverse leistungsbezogene Boni noch anwachsen könne. Kaderspieler der Madrilenen in den Deal miteinzubeziehen stand für den BVB laut ‚Marca‘ nie zur Debatte.

Die Zeichen verdichten sich also immer weiter, dass Bellingham ab Sommer das weiße Trikot von Real Madrid überstreifen wird. Vorher kann der 19-jährige Engländer mit den Schwarz-Gelben Historisches schaffen und die erste BVB-Meisterschaft seit 2012 einfahren. Sollte Bellingham am Wochenende die Meisterschale in die Höhe stemmen, wäre das die Krönung seiner drei Jahre in Dortmund.