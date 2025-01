Neuer deutet Bayern-Verlängerung an

Manuel Neuer wird wohl in Kürze einen neuen Vertrag beim FC Bayern unterzeichnen. „Ich glaube, dass sich in nächster Zeit einiges tun wird. Und dass man auch was verkünden wird in eigener Sache“, deutete der 38-Jährige im Anschluss an den 3:2-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg laut der ‚Abendzeitung‘ an.

Neuer ist seit 2011 die Nummer eins der Bayern, führt das Team zudem als Kapitän aufs Feld. Sein aktuelles Arbeitspapier endet im Sommer, die neue Vereinbarung dürfte bis 2026 datiert sein.