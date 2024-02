BVB: Nmecha droht OP

Borussia Dortmund muss offenbar noch deutlich länger als bislang befürchtet auf Felix Nmecha verzichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, droht dem Sommerneuzugang aufgrund der anhaltenden Hüftprobleme nun sogar eine OP. Demnach schlägt die konservative Behandlung, die sich bereits über drei Monate hinzieht, nicht an.

Wie die ‚Bild‘ weiter berichtet, sind die Schmerzen in der Hüfte kaum besser geworden. Der Mittelfeldspieler könne aktuell nur leichte Joggingeinheiten absolvieren, an Mannschaftstraining sei nicht zu denken. Im Sommer hatte der BVB für den 23-Jährigen 30 Millionen Euro Ablöse an den VfL Wolfsburg überwiesen.