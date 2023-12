Limnios verlässt Köln

Dimitrios Limnios (25) kehrt ein halbes Jahr vor Vertragsende nach Griechenland zurück. Allerdings geht es für den Außenstürmer des 1. FC Köln, anders als kürzlich von griechischen Medien berichtet, nicht zu PAOK Saloniki, sondern zum Ligarivalen Panathinaikos Athen. Beim Tabellenzweiten unterschreibt Limnios einen Vertrag bis Sommer 2027. „Es ist wichtig für mich, dass ich bei meinem Verein zum Spielen komme, damit ich mich über gute Leistungen in der Liga wieder für die Nationalmannschaft empfehlen kann. Noch hat Griechenland die Chance, bei der EM dabei zu sein. Dabei möchte ich gerne mithelfen“, sagt Limnios.

Thomas Kessler, Kölns Bereichsleiter Lizenzfußball, sagt: „Für Dimi war seine Situation zuletzt nicht mehr zufriedenstellend, da er zu wenig Einsatzzeiten hatte. Gleichzeitig ist die Konkurrenzsituation in unserem Kader so, dass wir ihm die nicht ermöglichen konnten. Aus diesem Grund haben wir jetzt für beide Seiten eine gute Lösung gefunden.“ In die Domstadt war Limnios im September 2020 für 3,3 Millionen Euro gekommen. Für die Profis lief der 25-fache griechische Nationalspieler nur 15 Mal und letztmals Ende Mai auf, in dieser Saison steht ein Einsatz für das Regionalliga-Team zu Buche.