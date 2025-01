Leipzig: Klopp trifft Rose-Entscheidung

Marco Rose kann bei RB Leipzig auf die Unterstützung seines alten Weggefährten Jürgen Klopp setzen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat sich der neue Head of Global Soccer RB-intern für eine Weiterbeschäftigung des in der Kritik stehenden Trainers ausgesprochen. Klopp war Anfang der Nullerjahre Trainer von Rose bei Mainz 05, beide haben den Kontakt seit damals gehalten. Rose ist bei den Klubverantwortlichen in Sachsen momentan umstritten. Laut dem Fachmagazin halten ihn zwar alle im Verein für einen Spitzencoach, aber es werde auch festgestellt, dass sich die Mannschaft nicht weiterentwickelt und wie am Wochenende gegen den VfL Bochum (3:3) zu häufig leichte Punkte liegenlässt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Intern ist bis zum Sommer eine Entscheidung über das Schicksal des Coaches nötig. Soll die Zusammenarbeit weitergehen, müsste Leipzig mit Rose verlängern, dessen Kontrakt nur noch bis 2026 läuft und der ansonsten in sein letztes Vertragsjahr gehen würde. Parallel werden jedoch Alternativen gesammelt. Ganz oben auf der Liste steht nach wie vor Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), der vor einigen Jahren bereits im Jugendbereich bei Leipzig trainiert hatte. Klopp hat sich jedoch bereits entschieden: „Dass ich Marco gut kenne, ist aber nicht der Grund, dass ich ihn für einen ausgezeichneten Trainer halte. Ich wäre dafür, dass unsere Trainer noch zehn Jahre bleiben und erfolgreich arbeiten.“