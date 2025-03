Davies: „Brenne auf die nächsten Jahre“

Alphonso Davies ist glücklich über seine Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Auf der Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (21 Uhr) sagte der Kanadier: „Ich brenne richtig darauf, die nächsten fünf Jahre oder hoffentlich noch länger hier in München zu sein.“ Der 24-Jährige hatte seinen auslaufenden Vertrag Anfang Februar nach langen Verhandlungen bis 2030 verlängert.

Davies betonte zudem, dass er nur sehr wenige Gedanken an die Verhandlungen verschwendet hat. „Mein Fokus war auf dem Platz“, so der Linksverteidiger. Dort blüht er nach einer schwächeren Phase unter Vincent Kompany wieder auf und ist – abgesehen von einem zwischenzeitlichen Muskelfaserriss – stets gesetzt. Voraussichtlich wird er auch morgen gegen Leverkusen wieder in der Startelf stehen.