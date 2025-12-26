Real vor erstem Sommertransfer

Real Madrid darf sich im Sommer auf einen alten Bekannten freuen. Wie die ‚as‘ berichtet, haben sich die Königlichen dazu entschlossen, die Rückkaufoption bei Nico Paz zu ziehen. Der Mittelfeldspieler wird dementsprechend nach der Saison für neun Millionen Euro von Como 1907 zurück nach Madrid wechseln. Einen direkten Weiterverkauf schließen die Blancos aus.

Der 21-Jährige spielt seit Sommer 2024 für Como und wusste auf Anhieb zu überzeugen. Auch in der laufenden Spielzeit steht der Argentinier schon wieder bei zehn Torbeteiligungen in 15 Spielen. In Madrid, wo Paz diverse Jugendmannschaften durchlief, hat man daher große Pläne mit dem Linksfuß.