Bayer vor 15-Millionen-Transfer?

Bayer Leverkusen könnte auf dem Winter-Transfermarkt in der Offensive nachlegen. Konkurrenz erhält der Bundesligist aus Frankreich.

Mit Eliesse Ben Seghir (20/Marokko), Ibrahim Maza (20/Algerien) und Christian Kofane (19/Kamerun) weilen aktuell drei Offensivkräfte von Bayer Leverkusen beim Afrika-Cup, zudem wird die Leihe von Claudio Echeverri (19) abgebrochen. Legt die Werkself jetzt kurzfristig nach?

Die brasilianische Ausgabe von ‚Goal.com‘ berichtet, dass Bayer 04 sich mit einem Wintertransfer von André Luiz (23) beschäftigt. Der Linksfuß vom portugiesischen Erstligisten Rio Ave kommt hauptsächlich über Rechtsaußen, agierte aber auch schon auf der anderen Seite und im Sturmzentrum.

Bayer soll André Luiz seit Oktober beobachten und bereits Interesse bei Rio Ave hinterlegt haben. Weitere Schritte wolle man zum Jahreswechsel einleiten. Neben Leverkusen sei auch Olympique Marseille am Brasilianer dran, der in dieser Saison auf elf Scorerpunkte (fünf Tore, sechs Assists) in 15 Ligaspielen kommt.

In portugiesischen Medien hieß es zuletzt, das Preisschild für André Luiz liege bei 15 Millionen Euro. Auch Benfica Lissabon, Sporting Lissabon und der FC Porto sollen schon Kontakt aufgenommen haben.

Vertraglich gebunden ist André Luiz noch bis 2029. Erst im vergangenen Winter war er für 2,2 Millionen Euro von Ligarivale CF Estrela Amadora verpflichtet worden. Nun bahnt sich der nächste Karriereschritt an.

