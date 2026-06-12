Köln kauft Simpson-Pusey

In seinem sechsmonatigen Köln-Aufenthalt hat Jahmai Simpson-Pusey (20) die Verantwortlichen von einer Weiterführung der Zusammenarbeit überzeugt. Offiziellen Angaben der Geißböcke zufolge wird der Innenverteidiger von Manchester City festverpflichtet. In der Domstadt unterschreibt er bis 2030.

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FC-Geschäftsführer Thomas Kessler sagt über den Deal: „Jahmai hat sich seit seinem Wechsel im Winter sehr schnell bei uns eingefunden und die Herausforderung auf diesem Niveau direkt angenommen. Mit seinen Leistungen hat er gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn nun langfristig an den FC binden konnten. Seine Entwicklung ist ein weiteres Beispiel dafür, dass der 1. FC Köln für junge, talentierte Spieler ein sehr gutes Umfeld bietet, um den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu gehen.“

„Ich habe hier viel Spielzeit bekommen und der Klub hat viel Vertrauen in mich gesetzt. Dafür bin ich dankbar und deshalb wollte ich auch in Köln bleiben. Die Spielzeit, die Fans, der Klub – das fühlt sich alles sehr gut an für mich“, so Simpson-Pusey.

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Unser Simpson bleibt.



Jahmai Simpson-Pusey läuft auch zukünftig für den 1. FC Köln auf. Der FC hat den Innenverteidiger, der im Winter auf Leihbasis von Manchester City nach Köln gewechselt war, mit einem Vertrag bis 2030 fest verpflichtet.

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Köln hätte den zuvor ausgeliehenen Engländer auch per Kaufoption für acht Millionen Euro an Bord holen können. Sportchef Thomas Kessler gelang es aber, den Preis in Nachverhandlungen mit den Skyblues noch ein wenig zu drücken.

Dem Vernehmen nach überweist der FC insgesamt fünf Millionen Euro nach Manchester. Gut möglich, dass der Bundesligist den Rechtsfuß eines Tages mit deutlichem Transferplus weiterverkaufen möchte. City hat sich eine Rückkaufoption gesichert.