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Der RB-Zeitplan bei Werner

von Martin Schmitz - Quelle: kicker
1 min.
Ole Werner freut sich über seine eigene Antwort auf der Pressekonferenz @Maxppp

Die Vertragsverlängerung mit Ole Werner steht bei RB Leipzig ganz oben auf der To-Do-Liste. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist ein neuer Kontrakt für den Cheftrainer „eine der ersten Personalentscheidungen“, die Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer nach der Saison anstrebe. Nach einer schwachen Phase rund um den Jahreswechsel hat sich die Leipziger Mannschaft extrem stabilisiert, gewann sieben der vergangenen acht Ligaspiele.

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Das sorgte dafür, dass die aufkommende interne Kritik an der Leistung von Werner bereits im Keim erstickt wurde. Der aktuelle Vertrag des 37-Jährigen läuft bis zum Ende der kommenden Saison. Potenzielle Nachfolger, die bereits gehandelt wurden, spielen in den Überlegungen des Klubs dem Vernehmen nach keine Rolle. In der vergangenen Woche lobte Schäfer seinen Coach öffentlich und verwies darauf, dass eine „Rekordsaison möglich ist“. Drei Spieltage vor Schluss stehen die Sachsen bei 62 Punkten, der bisherige Bestwert liegt bei 67 Zählern aus der Aufstiegssaison 2016/17.

veröffentlicht am
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