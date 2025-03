Braunschweig verkündet Trainer-Entscheidung

Eintracht Braunschweig geht mit Trainer Daniel Scherning in die Endphase der Saison. Der BTSV spricht dem Coach in einer offiziellen Mitteilung das Vertrauen aus: „Es ist klar, dass wir mehr Konstanz in unseren Leistungen brauchen, um die Klasse zu halten. Diesen Weg werden wir aus voller Überzeugung mit Daniel weitergehen. Ebenso ist die Mannschaft in der Pflicht, denn sie hat die nötige Qualität, um unser Saisonziel zu erreichen“, so Geschäftsführer Sport Benjamin Kessel.

Nach der desolaten 1:5-Klatsche gegen Hertha BSC am vergangenen Wochenende waren die kritischen Stimmen gegen eine weitere Zusammenarbeit mit Scherning lauter geworden. Die Eintracht liegt momentan in der 2. Bundesliga auf dem 16. Rang und ist damit in akuter Abstiegsgefahr. Laut der ‚Braunschweiger Zeitung‘ war intern bereits über Torsten Lieberknecht als möglichen Nachfolger für Scherning diskutiert worden.