Vor Bayern-Duell: SGE-Star wackelt

Eintracht Frankfurt wird am Sonntag gegen den FC Bayern (17:30 Uhr) neben Abwehrchef Robin Koch womöglich auf einen weiteren Leistungsträger verzichten müssen. Dies bestätigte SGE-Coach Dino Toppmöller auf der heutigen Pressekonferenz: „Für Robin Koch wird es für Sonntag nicht reichen. Ellyes Skhiri und Oscar Höjlund sind wieder ins Training eingestiegen und kommen in Frage für Startelf-Einsätze. Mario Götze war gestern und heute krank. Das muss er morgen für sich entscheiden, wie er sich fühlt.“

Skhiri hatte das Bundesliga-Spiel gegen Holstein Kiel (3:1) mit Rippenproblemen verpasst, Höjlund musste gegen die Störche vorzeitig in der 50. Minute aufgrund von Schmerzen am Knöchel vom Platz. Währenddessen war bei Koch ohnehin unklar, ob die Bayern-Partie am kommenden Sonntag nicht zu früh kommt. Der Innenverteidiger fällt seit Anfang Februar mit einer Schulterverletzung aus. Einzig Götze war bis dato topfit unterwegs und stand zuletzt in der Bundesliga siebenmal in Folge in der Startelf.