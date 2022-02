Mbappé: Nächste PSG-Offerte geht ins Leere

Alles kreist dieser Tage bei Paris St. Germain um Kylian Mbappé. Längst ist die Zukunft des Weltmeisters von 2018 zu einem Politikum geworden – selbst Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron soll sich eingeschaltet haben, um den Superstar der Grande Nation zum Verbleib in der Heimat zu bewegen.

Doch dieser Mbappé hat seinen eigenen Kopf. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge fanden in der vergangenen Woche zwar weitere Verhandlungen zwischen dem 23-Jährigen und seinem Arbeitgeber statt, führten aber zu keinem Ergebnis. Auf das bei dieser Gelegenheit vorgelegte Angebot über zwei weitere Vertragsjahre sei Mbappé bislang nicht eingegangen.

Staatsauftrag aus Katar

Dabei würde ihm PSG in puncto Gehalt nahezu jeden Wunsch erfüllen, heißt es. Geld spielt für die katarischen Klubbesitzer bekanntermaßen keine Rolle. Alles was sie wollen ist, dass das Aushängeschild Mbappé während der Weltmeisterschaft im Emirat noch das PSG-Trikot trägt – also mindestens noch in der kommenden Saison. Ein Staatsauftrag für die PSG-Bosse.

Ob Mbappé da mitmacht? Abwarten. Eine Entscheidung will er treffen, wenn das Champions League-Achtelfinale ausgetragen ist. Mit einem 1:0 geht PSG ins Rückspiel gegen Real Madrid – jenen Klub, der Mbappé so gerne im Sommer verpflichten würde.