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Offiziell Premier League

Tottenham tütet Robertson-Coup ein

von Julian Jasch
1 min.
Andy Robertson sucht eine Anspielstation @Maxppp

Andrew Robertson (32) wechselt nach neun Jahren beim FC Liverpool innerhalb der Premier League den Arbeitgeber. Bei Tottenham Hotspur unterschreibt der Linksverteidiger einen langfristigen Vertrag. Eine Ablöse müssen die Spurs für den schottischen Nationalspieler (92 Länderspiele) nicht entrichten.

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Schon vor geraumer Zeit hatte Robertson dem Deal zugestimmt, allerdings unter der Voraussetzung, dass die Klasse gehalten wird. Unter dem neuen Coach Roberto De Zerbi hat Tottenham das Mindestziel erreicht und will gemeinsam mit Robertson in der kommenden Saison wieder oben angreifen. Sportdirektor Johan Lange sagt über die Verpflichtung: „Wir freuen uns sehr, Andy im Verein willkommen zu heißen. In erster Linie ist er ein herausragender Linksverteidiger – einer der besten aller Zeiten in der Premier League und jemand, der unseren Kader verstärken wird.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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