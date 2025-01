Werder-Zukunft: Kaboré lässt aufhorchen

Winterneuzugang Issa Kaboré kann sich schon nach wenigen Wochen einen längeren Verbleib bei Werder Bremen vorstellen. Der bis zum Saisonende von Manchester City ausgeliehene Linksverteidiger sagt im Gespräch mit der ‚Bild‘: „Ganz ehrlich: Ich kann mir das gut vorstellen. Ich fühle mich hier sehr, sehr, sehr wohl. Ich bin gut aufgenommen worden und fühle mich hier wichtig. Daher würde ich liebend gern meine Karriere hier über den Sommer hinaus fortsetzen. Wenn alle Beteiligten einverstanden sind, würde ich gern bleiben.“ Bisher kam der 23-Jährige aus Burkina Faso seit seiner Ankunft Anfang Januar zu vier Jokereinsätzen.

Für Kaboré ist Werder bereits die siebte Station seit 2020. Auch aufgrund der zahlreichen Leihen strebt der Sprinter einen längerfristigen Verbleib an: „Ich würde jetzt gern fest an einem Ort bleiben, mich zwei, drei oder vier Jahre niederlassen, die Stadt kennenlernen und mich in den Verein einbringen.“ Die Anfangswochen in Bremen haben jedenfalls einen guten Eindruck hinterlassen: „Die Menschen sind offen und freundlich. Und in der Mannschaft sind alle völlig konzentriert und ehrgeizig. Ich erlebe hier eine richtig gute Arbeitsatmosphäre.“ Eine Kaufoption für Kaboré besitzt Werder nicht, müsste sich also mit City auf eine Ablöse einigen.