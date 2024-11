Messi bricht nächsten Rekord | Alle jagen Wirtz

Nach Kritik: Messi vor Rekord-Klau

Was haben Landon Donovan und Lionel Messi gemeinsam? Klar, sie sind oder waren beide Profi-Fußballer. Ansonsten liegen scheinbar sportliche Welten zwischen dem argentinischen Superstar und dem ehemaligen US-Boy – doch falsch gedacht! Denn durch seinen Assist zum traumhaften wie entscheidenden 1:0 der Argentinier gegen Peru durch Lautaro Martínez hat Messi nun den Rekord für die meisten Assists auf Länderspiel-Ebene eingestellt. Bei 58 Vorlagen steht Messi jetzt. Gleichauf mit ihm ist nur besagter Donovan, der nach 157 Länderspielen für die USA seine Karriere vor fünf Jahren beendete.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kurios: Erst in der vergangenen Woche hatte der ehemalige Bayern-Profi Messi im Podcast ‚Unfiltered Soccer‘ nach dem Ausscheiden von Inter Miami öffentlich kritisiert. Das Verhalten des Argentiniers nach der Niederlage habe ihm nicht gepasst. Messi antwortete mal wieder auf dem Platz und wird dem 42-Jährigen seinen Assist-Rekord über kurz oder lang endgültig wegnehmen.

Wer will ihn nicht?

Ganz Europa hätte ihn gerne, aber nur Bayer Leverkusen hat ihn. Dass Florian Wirtz in jeder europäischen Spitzenmannschaft die Zukunft gehören würde, ist kein Geheimnis. Vor allem der FC Bayern München und Real Madrid sind – zahlreichen Medienberichten zufolge – bereit, die Geldbörse für den 21-Jährigen weit zu öffnen. Doch nun sollen auch die gewohnt zahlungskräftigen Klubs aus der Premier League ins Rennen um das Offensivtalent eingestiegen sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FC Liverpool und der FC Chelsea waren als Interessenten bereits bekannt, doch ‚Caught Offside‘ zufolge streckt jetzt offenbar auch Manchester City die Fühler nach Wirtz aus. Demnach befinden sich die Skyblues, bei denen Pep Guardiola wohl noch ein paar Jahre dranhängt, sogar in der Pole-Position beim Offensivjuwel. Da der ‚Sport Bild‘ zufolge aber auch der FC Bayern in Sachen Wirtz zuversichtlich ist, ist das letzte Wort in dieser Causa noch lange nicht gesprochen.