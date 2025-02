„Habe große Pläne“: Van Dijk macht Liverpool Hoffnung

Die Verträge von Trend Alexander-Arnold, Mo Salah und Virgil Van Dijk laufen im Sommer aus, der FC Liverpool versucht sei Monaten alles, um die drei wichtigen Stützen doch noch an die Reds zu binden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während allen voran Alexander-Arnold, der vor einer Unterschrift bei Real Madrid steht, wohl nicht zu halten ist, hat der Primus der Premier League bei Van Dijk noch nicht aufgegeben. Der 33-jährige Kapitän selbst äußert sich jetzt im Interview mit ‚Sky Sports‘ zu seiner Zukunft: „Der Hauptfokus liegt auf den kommenden Monaten. Ich habe sehr, sehr große Pläne mit dem Team.“

„In einigen Monaten wird es Antworten geben“

Van Dijk hat mit dem LFC noch die Chance auf drei Titel, Van Dijk befindet sich in einer guten Verfassung und will sein Team bestmöglich unterstützen. Aber wie geht es danach weiter?„Persönliche Gespräche gibt es schon seit einiger Zeit, ich gebe alles für diesen Klub. Ich habe aber keine Ahnung, was in der Zukunft passiert. Solange ich ruhig bin, können alle anderen auch ruhig sein. In einigen Monaten wird es Antworten geben“, so der Niederländer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hört sich also so an, als wäre die Tür für eine Verlängerung noch lange nicht zu. 305-mal trug Van Dijk bislang das Trikot der Reds, in dieser Saison stand er an allen 26 Spieltagen von Beginn an auf dem Rasen. Sicherlich auch morgen (17:30 Uhr), wenn Liverpool bei Manchester City zu Gast ist.