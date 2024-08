Überraschung: Rebic unterschreibt in Serie A

Ante Rebic setzt seine Karriere in Italien fort. Der kroatische Stürmer war seit Ende Juli vereinslos und hat sich nun US Lecce angeschlossen. Zuvor ging der 30-Jährige seinem Beruf in der Türkei bei Besiktas nach.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zur Vertragslaufzeit macht Lecce keine Angabe. Für Rebic ist es bereits der vierte Verein in Italien. Für den AC Florenz, Hellas Verona und den AC Mailand ging der ehemalige kroatische Nationalspieler schon auf Torejagd.