BVB verwaltet sich ins Achtelfinale: Starke Noten für die Defensive

Wie wenig Sporting Lissabon bei Borussia Dortmund vorhatte, machte Trainer Rui Borges schon weit vor der Partie klar, als er Starstürmer Viktor Gyökeres (26) sowie Flügelflitzer Trincão (25) erst gar nicht mit nach Dortmund nahm. Dem BVB war seinerseits anzumerken, wie viel Sicherheit das 3:0 aus dem Hinspiel ausstrahlte und vor allem, wie sehr man darauf bedacht war, ein Gegentor in der ersten Hälfte, das vielleicht nochmal für Spannung gesorgt hätte, zu verhindern.

Die Portugiesen taten den Hausherren aber den Gefallen und versuchten es erst gar nicht, die drei Gegentore wettzumachen. So entwickelten sich lange Ballbesitzmomente, aus denen auf beiden Seiten kaum Torgefahr entstand. In der 27. Minute hatte Marcel Sabitzer genug von der Lethargie und gönnte sich einen Schuss aus der zweiten Reihe, Keeper Rui Silva war aber auf dem Posten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte der Dortmunder Mittelfeldspieler mit einem Schuss über den Kasten auch den Schlusspunkt.

Mehr Energie aber kein Ertrag in Durchgang zwei

Für die zweite Hälfte hatte sich der BVB mehr vorgenommen, ohne dabei gegen völlig enttäuschende Gäste wirklich ins Risiko gehen zu müssen. Vor allem Karim Adeyemi war die Motivation anzumerken. So war es auch der Flügelspieler, der nach einem Traumpass von Nico Schlotterbeck einen Elfmeter herausholte, den Serhou Guirassy allerdings nicht verwandelte (58.).

Es kamen weitere Chancen durch den eingewechselten Gio Reyna (69., 78.) sowie ein Abseitstor von Emre Can (73.) hinzu, am Spielstand sollte sich aber bis zum Schlusspfiff nichts mehr ändern. Am Freitag findet die Auslosung in Nyon statt. Auf den BVB wartet entweder Aston Villa oder der OSC Lille.

Torfolge

Fehlanzeige

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

46‘ Maximilian Beier (3) für Gittens

69‘ Gio Reyna (2) für Guirassy

69‘ Julien Duranville (3) für Brandt

89‘ Waldemar Anton (2,5) für Sabitzer

89‘ Ramy Bensebaini für Adeyemi