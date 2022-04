Konkurrenz für Bayern: Auch Leipzig will Bitshiabu

El Chadaille Bitshiabu hat das Interesse eines weiteren Bundesligisten geweckt. Wie FT aus Frankreich erfuhr, hat sich nach dem FC Bayern München auch RB Leipzig in das Rennen um den 16-jährigen Innenverteidiger von Paris St. Germain eingeschaltet. Ein Vorstoß im Sommer ist denkbar, auch wenn die Pariser angesichts des bis 2024 datierten Vertrags alle Trümpfe in der Hand halten.

Nicht nur in Leipzig, sondern auch in München ist man nach FT-Infos sehr bemüht, das Innenverteidiger-Talent für sich zu gewinnen. Mehrere Treffen mit der Entourage des Youngsters fanden bereits statt. Der 1,96 Meter große Linksfuß ist mit seiner Perspektive beim Scheichklub unzufrieden, da er bislang nur zu zwei Kurzeinsätzen im französischen Pokal kam. In der Liga wartet Bitshiabu auf sein Debüt.

Rekord-Youngster

Die bisherige Vita des Teenagers lässt auf eine große Karriere hoffen. Mit 16 Jahren, sieben Monaten und drei Tagen war Bitshiabu der jüngste Spieler, der jemals ein Profispiel für Paris absolvierte. Damit lief das Talent bei seinem 15-minütigen Debüt im Dezember in der 3. Pokalrunde seinem Landsmann Kingsley Coman den Rang ab.

Darüber hinaus besitzt Bitshiabu mit seiner Körpergröße von 1,96 Meter Gardemaß für die Position als Innenverteidiger. Im vergangenen Sommer unterschrieb der 16-Jährige seinen ersten Profivertrag.