Bayer 04: Alario nach Lissabon?

Wochenlang mühte sich Benfica Lissabon an der Verpflichtung von Edinson Cavani ab. Doch am Ende mussten die Portugiesen einsehen, dass der Stürmerstar aus Uruguay mit kolportierten zehn Millionen Euro Jahresgehalt schlicht zu teuer ist. Nun heißt es neu justieren in Lissabon und Benfica ist allem Anschein nach in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen fündig geworden.

Wie der portugiesische TV-Sender ‚CMTV‘ berichtet, haben die Adler Lucas Alario als neuen Wunschstürmer ausgemacht. Passenderweise ist der argentinische Neuner mit seiner Rolle in der Werkself unzufrieden, beklagt zu geringe Spielanteile. Benfica würde bei ihm wohl offene Türen einrennen.

Reine Preisfrage

Ob sich auch Bayer für einen Alario-Verkauf erwärmen kann, dürfte eine reine Preisfrage sein. In Leverkusen hat der 27-Jährige noch einen bis 2022 gültigen Vertrag. Es heißt, dass Bayer Alario ziehen lassen würde, nur müssten die Konditionen stimmen. Immerhin zwölfmal bewies der siebenfache argentinische Nationalspieler in der zurückliegenden Saison seinen Torriecher.

Nach Informationen des ‚kicker‘ muss Alarios Zukunft – sofern es zu einem Transfer kommt – aber nicht unbedingt in Portugal liegen. Demnach wird der Torjäger derzeit bei französischen Klubs angeboten. Dasselbe gilt für Alarios Sturmpartner Kevin Volland (28), der bei der AS Monaco im Gespräch ist.