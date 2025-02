Heiß umworben: Roma plant Verlängerung mit Pisilli

Die AS Rom plant langfristig mit Niccolò Pisilli. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, befindet sich der italienische Hauptstadtklub in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Vertragsverlängerung mit dem 20-Jährigen. Der zentrale Mittelfeldspieler soll seinen bis 2026 befristeten Kontrakt um drei weitere Jahre ausdehnen.

Pisilli stammt aus der Jugendakademie der Roma und ist seit seiner Kindheit im Klub. In dieser Saison kam das Eigengewächs auf 29 Pflichtspieleinsätze. Dabei erzielte der Rechtsfuß zwei Treffer und bereitete einen weiteren vor. Die guten Leistungen des italienischen Nationalspielers sind auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben. Dem Bezahlsender zufolge sind diverse Vereine aus dem In- und Ausland an Pisilli interessiert. Dieser tendiere jedoch klar zur Roma.