Palhinhas verzwickte Bayern-Lage: Abnehmer gefunden?

„Er ist noch nicht in einen Rhythmus gekommen – auch aufgrund von Verletzungen. Das ist sein erstes Jahr bei einem so großen Klub. Er ist sehr professionell, ein super Junge. Wir planen nicht damit, ihn im Sommer wieder zu verkaufen“, stärkte FC Bayerns Sportdirektor Christoph Freund Sorgenkind João Palhinha (29) auf der heutigen Pressekonferenz den Rücken.

Allerdings verdichteten sich zuletzt die Zeichen, dass der einstige 51-Millionen-Zugang in München unter Cheftrainer Vincent Kompany keine Perspektive mehr besitzt und entsprechend über eine frühzeitige Trennung nachgedacht wird. Nicht ausgeschlossen also, dass der FCB trotz der Worte von Freund nachgibt, sollte ein passendes Angebot eintreffen.

Premier League-Duo dran

Wie dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ zu entnehmen ist, hofft der deutsche Rekordmeister auf einen Verkauf ohne großes Verlustgeschäft. Ferner soll es schon zwei Interessenten aus der Premier League geben. Neben Palhinhas Ex-Verein FC Fulham hat demzufolge auch West Ham United angeklopft.

In Enlgand sei man von den Fähigkeiten des portugiesischen Nationalspielers (33 Länderspiele) immer noch überzeugt. Ergänzend glaubt Palhinha selbst weiterhin an seinen Durchbruch an der Säbener Straße. Bleibt der Abräumer aber Dauervertreter auf der Bayern-Bank, ist ein Sinneswandel nicht unwahrscheinlich.